Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin meraya ulaşımını kolaylaştıran köprü açıldı

Köprüyle besiciler mera ve yaylalardan daha etkin yararlanacak.

Daha önce mera ve yaylalara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol giderek başka bir köprüden geçmek zorunda kalan mezra sakinleri, yeni köprü sayesinde köy içinden doğrudan geçiş sağlayabilecek.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı.

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