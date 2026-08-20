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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin meraya ulaşımını kolaylaştıran köprü açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin meraya ulaşımını kolaylaştıran köprü açıldı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besicilerin hayvanlarını meralara daha kolay ve güvenli ulaştırabilmesi amacıyla demir köprü yapıldı.

        Karlıova Kaymakamlığınca Yorgançayır köyüne bağlı Yukarıçır mezrasında besicilerin hayvanlarıyla mera ve yaylalara ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla köprü yapılmasına karar verildi.

        Hazırlanan demir köprü, tırla bölgeye götürüldü ve iş makineleri yardımıyla belirlenen noktaya yerleştirildi.

        Daha önce mera ve yaylalara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yol giderek başka bir köprüden geçmek zorunda kalan mezra sakinleri, yeni köprü sayesinde köy içinden doğrudan geçiş sağlayabilecek.

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        Köprüyle besiciler mera ve yaylalardan daha etkin yararlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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