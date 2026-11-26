Bingöl'de oto hırsızlığı: 1 tutuklama
Bingöl'de oto hırsızlığı suçundan yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Giriş: 26.11.2026 - 22:56 Güncelleme:
Bingöl’de oto hırsızlığı suçundan yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda oto hırsızlığı suçundan 2 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i serbest bırakılırken, 1’i tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ