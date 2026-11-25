Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen tatbikata 112 Acil Sağlık personeli de katıldı. Tatbikat kapsamında, muhtemel yangın durumlarında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve kurumlar arası koordinasyon konularında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

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