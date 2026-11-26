Bingöl'de hayata geçirilen proje kapsamında evlilik hazırlığındaki damat adaylarına ücretsiz damatlık desteği sağlanıyor.

Birlik ve Beraberlik Federasyonu Bingöl İl Başkanlığı, Aile Yılı kapsamında yeni yuva kurmaya hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Proje ile damat adaylarına takım elbise, gömlek ve ayakkabıdan oluşan ürünler ücretsiz olarak sunuluyor. Yaklaşık 250 metrekarelik mağazada oluşturulan konseptle damat adayları renk, model ve beden seçeneklerini değerlendirerek beğendikleri ürünleri seçebiliyor.

Federasyon İl Başkanı Çilem Bozkuş, "Damat adaylarının kendilerine sunulan kıyafetleri hazır şekilde almak yerine mağazada kendi zevklerine göre seçmelerini istediklerini ifade ederek, "Evlilik insanların unutamadığı en özel anılarından biridir. Damatlarımızın geldiği zaman bizim seçtiğimiz, verdiğimiz kıyafetler yerine istedikleri şekilde damatlıklarını kendilerinin seçmelerini, beğenmelerini ve denemelerini istedik. Kendilerini özel hissetmeleri bizim asıl amacımızdı" dedi.

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İl Başkan Vekili Ömer Yılmaz ise projenin yalnızca ihtiyaçları karşılamakla sınırlı olmadığını, evlilik hazırlığındaki gençlerin bu süreci daha mutlu geçirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Yılmaz, "Evlenecek olan gençlerimize markalı ürünlerle destek olmak istedik. Ürünlerimizi depomuzda da teslim edebilirdik. Ancak kendilerini özel hissetmeleri, alışverişin ruhunu yaşamaları için güzel bir mağaza ortamı hazırladık. Bu zorlu süreçte damat adaylarımıza yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Projeyle aynı zamanda diğer sivil toplum kuruluşları, dernekler ve kamu kurumlarına da örnek olunması hedefleniyor. Federasyon yetkilileri, Bingöl'de başlatılan dayanışmanın Türkiye'nin farklı illerinde de yaygınlaşmasını ve daha fazla gence ulaşmasını arzu ettiklerini kaydetti.

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Destekten yararlanan damat adayı Ramazan Dağ da yakın zamanda gerçekleşecek düğünü için kendisine yardımcı olunduğunu belirterek, "Tamamen ücretsiz olarak tepeden tırnağa kadar yardımcı oldular. Emeği geçen kişilere sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Projenin ilk aşamasının üç gün içerisinde tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların devamında daha fazla damat adayına ulaşılması planlanıyor.