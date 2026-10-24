Bingöl'de refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Giriş: 24.10.2026 - 19:57 Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İsmail Ş'nin kullandığı 67 ADD 342 plakalı otomobil, Erzurum-Bingöl kara yolu Karlıova mevkisinde refüje çarptı.
Kazada sürücü ile eşi Zuhal Ş. ve kızı Zeynep Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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