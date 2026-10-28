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        Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları ve yetiştiricilik eğitimi verildi

        Bingöl'de su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari avcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde balık hastalıkları, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları ve yetiştiricilik eğitimi verildi

        Bingöl'de su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari avcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde balık hastalıkları, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı kapsamında, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı.

        Enstitü Müdürü Özkan Özbay ve beraberindeki uzman personel tarafından verilen eğitimde, balık hastalıkları ve numune gönderme yöntemleri, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

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        Eğitim programıyla su ürünleri sektöründe bilgi ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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