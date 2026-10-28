Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları ve yetiştiricilik eğitimi verildi

Enstitü Müdürü Özkan Özbay ve beraberindeki uzman personel tarafından verilen eğitimde, balık hastalıkları ve numune gönderme yöntemleri, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Bingöl'de su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari avcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde balık hastalıkları, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler ele alındı.

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