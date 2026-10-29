Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, BingölErzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ANF 344 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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