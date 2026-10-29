Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Bingöl'de trafik kazası: 2 yaralı

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaza, BingölErzurum karayolu Soğukçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ANF 344 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Gazete sayfalarından telefon ekranlarına... 103 yıllık coşku!
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Karlıova'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı
        Solhan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Solhan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
        Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
        Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları ve yetiştiricilik eğ...
        Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları ve yetiştiricilik eğ...
        Bingöl'de UMKE koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de UMKE koordinesinde deprem tatbikatı yapıldı