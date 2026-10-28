Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı

Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilen programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samanlı ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan katıldı. Programda, Vali Çelik, Tuğgeneral Samanlı ve Belediye Başkanı Arıkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

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