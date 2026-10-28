Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı
Bingöl'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi.
Bingöl’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi.
Valilik binası önündeki tören alanında gerçekleştirilen programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Samanlı ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan katıldı. Programda, Vali Çelik, Tuğgeneral Samanlı ve Belediye Başkanı Arıkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.