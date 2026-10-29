Solhan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulduğu ve şiirlerin okunduğu programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakam Okan Ayaz günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

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