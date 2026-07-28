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        BİNTSO, 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:55 Güncelleme:
        BİNTSO, 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi aldı.

        BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde bu dönem akreditasyon belgesi almaya hak kazanan 73 oda ve borsa arasından yalnızca 10'u 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi almaya layık görülürken, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası da bu odalar arasında yer aldı.

        Daha önce 4 Yıldız Akreditasyon seviyesine sahip olan BİNTSO, yürütülen çalışmalar sonucunda akreditasyon seviyesini 6 yıldıza yükseltti.

        6 Yıldız Akreditasyon Belgesi, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'a verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çintay, 6 Yıldız Akreditasyon Belgesi'nin odanın kurumsal gelişim yolculuğunda ulaştığı en önemli başarılardan biri olduğunu belirtti.

        Elde edilen başarının yönetimin, meclisin, tüm organların ve personelin ortak emeğinin sonucu olduğunu vurgulayan Çintay, şunları kaydetti:

        "6 Yıldız Akreditasyon Belgesi almak, odamızın kurumsal gelişim yolculuğunda ulaştığı en önemli başarılardan biridir. Daha önce sahip olduğumuz 4 yıldız seviyesini 6 yıldıza yükseltmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bizim için bu belge bir sonuç değil üyelerimize daha kaliteli, hızlı ve etkin hizmet sunma hedefimizin yeni bir başlangıcıdır. Bingöl iş dünyası için üretmeye, geliştirmeye ve odamızı her alanda daha ileri taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz."

        BİNTSO Genel Sekreteri Muhammed Oya da akreditasyon sürecinin yoğun bir ekip çalışmasıyla yürütüldüğünü belirterek, "Bu başarı, kalite odaklı yönetim anlayışını kurum kültürü haline getiren güçlü ekip ruhumuzun bir sonucudur. Sürece katkı sunan akreditasyon sorumlumuza, akreditasyon ekibimize, akademik danışmanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 6 yıldızın sorumluluğuyla hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek üyelerimize en iyi hizmeti sunmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Törene, BİNTSO Meclis Başkanı Doğan Koç, Başkan Vekilleri Yavuz Coşkun ve Ramazan Çakan, Yönetim Kurulu Üyesi Halim Gök, Meclis Başkan Vekili Hatip Üçgül, Meclis Üyeleri Sebahattin İslamoğlu ve Nur Muhammed Kurtaran da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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