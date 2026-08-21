Karlıova Kaymakamı Bıçak, yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen asfalt bakım-onarım ve yama çalışmaları ile kanalizasyon, su ve kilitli parke çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Bıçak, çalışmaların yapıldığı Göynük köyünde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

Çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür eden Kaymakam Bıçak, köylere yönelik yürütülen çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de sürdürüleceğini söyledi.