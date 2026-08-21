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        Karlıova Kaymakamı Bıçak, yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

        Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Karlıova Kaymakamı Bıçak, yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi

        Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylerde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

        Kaymakamlık tarafından ilçeye bağlı köylerde yürütülen asfalt bakım-onarım ve yama çalışmaları ile kanalizasyon, su ve kilitli parke çalışmaları sürüyor.

        Kaymakam Bıçak, çalışmaların yapıldığı Göynük köyünde incelemelerde bulunarak, ilgililerden bilgi aldı.

        Çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür eden Kaymakam Bıçak, köylere yönelik yürütülen çalışmaların program dahilinde diğer köylerde de sürdürüleceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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