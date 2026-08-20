Adilcevaz'da bisikletçiler zorlu parkurda pedal çevirdi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında bir grup sporcu, dağ bisikletleriyle Mucizeler Manastırı'na tur düzenledi.

Adilcevaz Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında ilçeye gelen, Tatvan Running Club Kurucu Başkanı Onur Uçak'ın öncülüğündeki 8 kişilik ekip, dağ bisikletleriyle Mucizeler Manastırı'na ulaşmak için yola çıktı.

Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda dik yamaçları ve zorlu patikaları aşan sporcular, Mucizeler Manastırı'na ulaştı.

İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri arasında pedal çeviren sporcular, gerçekleştirdikleri turla Adilcevaz'ın doğa ve spor turizmi potansiyeline dikkati çekti.

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Tatvan Running Club Kurucu Başkanı Onur Uçak, turun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Parkurun zorlu ancak keyifli olduğunu belirten Uçak, Adilcevaz'ın doğal yapısı, tarihi değerleri ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla bisiklet ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.