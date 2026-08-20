Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Adilcevaz'da bisikletçiler zorlu parkurda pedal çevirdi

        Adilcevaz'da bisikletçiler zorlu parkurda pedal çevirdi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında bir grup sporcu, dağ bisikletleriyle Mucizeler Manastırı'na tur düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Adilcevaz'da bisikletçiler zorlu parkurda pedal çevirdi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen "Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri kapsamında bir grup sporcu, dağ bisikletleriyle Mucizeler Manastırı'na tur düzenledi.

        Adilcevaz Belediyesince düzenlenen etkinlikler kapsamında ilçeye gelen, Tatvan Running Club Kurucu Başkanı Onur Uçak'ın öncülüğündeki 8 kişilik ekip, dağ bisikletleriyle Mucizeler Manastırı'na ulaşmak için yola çıktı.

        Yaklaşık 15 kilometrelik parkurda dik yamaçları ve zorlu patikaları aşan sporcular, Mucizeler Manastırı'na ulaştı.

        İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri arasında pedal çeviren sporcular, gerçekleştirdikleri turla Adilcevaz'ın doğa ve spor turizmi potansiyeline dikkati çekti.

        REKLAM

        Tatvan Running Club Kurucu Başkanı Onur Uçak, turun kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

        Parkurun zorlu ancak keyifli olduğunu belirten Uçak, Adilcevaz'ın doğal yapısı, tarihi değerleri ve farklı zorluk derecelerine sahip parkurlarıyla bisiklet ve doğa sporları açısından önemli bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Kartal tura kanat çırptı!
        Kartal tura kanat çırptı!
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Trabzonspor turu zora soktu!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

        Benzer Haberler

        Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
        Adilcevaz semaları yamaç paraşütleriyle renklendi
        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yara...
        Kuskunkıran Tüneli'nde hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi yara...
        Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü bölge turizmine katkı sağlayacak
        Nemrut Kalderası'nın milli park statüsü bölge turizmine katkı sağlayacak
        Vali Karakaya: Nemrut Kalderası'nda koruma-kullanma dengesi içinde daha nit...
        Vali Karakaya: Nemrut Kalderası'nda koruma-kullanma dengesi içinde daha nit...
        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi
        Adilcevaz'da Ender Balkır konser verdi
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası 'Milli Park' ilan edildi
        Bitlis'teki Nemrut Kalderası 'Milli Park' ilan edildi