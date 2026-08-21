"Adilcevaz'da Buluşalım" etkinlikleri, şarkıcı Oğuzhan Koç'un konseriyle sona erdi

Akbaba, "Programlarımız boyunca bizleri yalnız bırakmayan, coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, etkinliklere gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

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