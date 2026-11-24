Ergezen Ortaokulu tarafından düzenlenen programda okulun öğretmenlerinden Bilge Işık Ayber, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam etti.

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