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        Ahlat'ta soğuk havalarla birlikte balık satışları arttı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık satışı ve pişirimi yapan işyerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balık, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Ahlat'ta soğuk havalarla birlikte balık satışları arttı

        Bitlis’in Ahlat ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık satışı ve pişirimi yapan işyerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balık, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık tüketimine yönelen vatandaşlar, ilçede balık çeşitlerinin satışının yapıldığı işyerlerine giderek hem evlerinde pişirmek üzere balık satın alıyor hem de tercih ettikleri balıkları pişirterek tüketiyor. Ahlat’ta balık satışı ve pişirimi yapan Zafer Ekrek, soğuk havaların başlamasıyla birlikte işyerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Vatandaşların balık tüketiminde farklı tercihlerde bulunduğunu belirten Ekrek, bazı müşterilerin balık çeşitlerini satın alarak evlerinde pişirdiğini, birçok kişinin ise tercih ettiği balıkları tavada veya ızgarada pişirterek evine götürdüğünü ifade etti. Özellikle ailesiyle birlikte balık tüketmek isteyen vatandaşların pişirim hizmetine ilgi gösterdiğini belirten Ekrek, balık satışlarının yanı sıra pişirim hizmetinin de işletmelerine hareketlilik kazandırdığını dile getirdi.

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        "Kış mevsiminde balığa ilgi artıyor"

        Ahlat’ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte balık satışı ve pişirimi yapan işletmelerde hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da sofralarında balığa daha fazla yer veriyor. İlçede farklı balık çeşitlerini tercih eden vatandaşlar, alışverişlerini yaparak kış mevsiminin sevilen lezzetlerinden balığı aileleriyle birlikte tüketiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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