Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek nesilleri yetiştiriyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek nesilleri yetiştiriyor

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in ilk mektebi olarak bilinen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kentin eğitim hayatına tanıklık eden Kazımpaşa İlkokulu, 101 yıldır aynı tarihi binada yeni nesiller yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek nesilleri yetiştiriyor

        ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in ilk mektebi olarak bilinen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kentin eğitim hayatına tanıklık eden Kazımpaşa İlkokulu, 101 yıldır aynı tarihi binada yeni nesiller yetiştiriyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?

        Benzer Haberler

        Tatvan'da şehitler anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Tatvan'da şehitler anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi
        Bitlis'te karakovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'te karakovan balı hasadı sürüyor
        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı; rekolte beklentisi yüksek
        Bitlis'te karakovan balı hasadı başladı; rekolte beklentisi yüksek
        Adilcevaz'da 'Arin Gölü Revize Çalıştayı' düzenlendi
        Adilcevaz'da 'Arin Gölü Revize Çalıştayı' düzenlendi
        Bitlis'te dünyaca ödüllü karakovan balının hasadına başlanıldı
        Bitlis'te dünyaca ödüllü karakovan balının hasadına başlanıldı
        Adilcevaz'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
        Adilcevaz'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi