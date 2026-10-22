ASIRLIK MEKTEPLER - Bitlis'in ilk mektebi 101 yıldır aynı binada gelecek nesilleri yetiştiriyor

ŞENER TOKTAŞ / BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'in ilk mektebi olarak bilinen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana kentin eğitim hayatına tanıklık eden Kazımpaşa İlkokulu, 101 yıldır aynı tarihi binada yeni nesiller yetiştiriyor.

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