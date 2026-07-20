Bakan Yardımcısı Demiralp, Bitlis'teki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.



Demiralp'i mezarlığın girişinde Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve protokol üyeleri karşıladı.



En büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'yla ilgili video gösteriminin ardından mezarlık girişinde askerlerin nöbet değişimini izleyen Demiralp, mezarlığı gezdi, incelemelerde bulundu.



Ahlat Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz tarafından bilgilendirilen Demiralp'e, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da eşlik etti.



