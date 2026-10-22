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        Bitlis Emniyet Müdürü Ataman basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Bitlis İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Bitlis Emniyet Müdürü Ataman basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Bitlis İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Bitlis Polis Evi'nde ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Ataman, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Kentte halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ataman, yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıda, il merkezi ve ilçelerde yaşanan trafik sorunları, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenliği ve polis-vatandaş işbirliği konuları görüşüldü.

        Gazeteciler de Ataman'a yeni görevinde başarılar diledi.

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