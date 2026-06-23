Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 21:27 Güncelleme:
        Bitlis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Bitlis merkezli 3 ilde, yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığınca, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Tatvan'da 17, Batman'da 2, İstanbul'da 2 zanlı olmak üzere 21 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

        10-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2'si de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna istinaden zanlılara ait banka hesaplarında ilk belirlemelere göre 1 milyar 634 milyon 515 bin 462 liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        ABD Başkanı: Adil bir anlaşma yapmaya çalışıyoruz
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        IBAN kiralamaya hapis gündemde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Portekiz'den 5 gollü galibiyet!
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Putin: Rusya barış görüşmelerine hazır
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Adliyede 'kalem silah' alarmı
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        Mourinho'nun Arda Güler planı!
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        'Laf atma' kavgası Alper'in canını aldı
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı!
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Haziran 2026 haberleri
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Yıllar sonra görüntülendi
        Yıllar sonra görüntülendi
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek

        Benzer Haberler

        Bitlis'te ambulans ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Bitlis'te ambulans ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Bitlis'te ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
        Tatvan merkezli bahis operasyonu
        Tatvan merkezli bahis operasyonu
        Bitlis'te 'göçmen kaçakçılığı'na 19 tutuklama
        Bitlis'te 'göçmen kaçakçılığı'na 19 tutuklama
        Bitlis'te aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi
        Bitlis'te aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar ele geçirildi
        Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı
        Bitlis'te 2 ayda 135 düzensiz göçmen yakalandı