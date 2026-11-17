BİTLİS'te yaklaşık 200 yıllık tarihi Ahmet Eren Konağı, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılıyor. Geleneksel Bitlis evlerinin mimari özellikleri korunarak restore edilen konak, çalışmalar tamamlanınca yaklaşık 8 odalı butik otel ve gastronomi alanı olarak hizmet verecek. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kentte 400'den fazla tescilli tarihi ev bulunduğunu ancak bunların önemli bir bölümünün yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Atatürk Mahallesi’nde bulunan Ahmet Eren Konağı’ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konağın birinci katının tamamlandığını, ikinci katındaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, yapısal çalışmaların ağustos ayı başına kadar tamamlanmasını, iç mekan düzenlemelerinin ardından da konağın turizme açılmasını hedeflediklerini söyledi.

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BUTİK OTEL OLACAK

Konağın butik otel ve gastronomi müzesi konseptiyle hizmet vereceğini belirten Prof. Dr. Elmastaş, "Bitlis'e özgü gastronomi kültürünün tanıtılacağı, yöresel ürünlerin ve kültürel eserlerin sergileneceği alanlar oluşturacağız. Burada yeme içme hizmeti de verilecek. Üst katlarda eski Bitlis konaklarının geleneksel misafir odalarını andıran alanlarımız olacak. Yaklaşık 8 odalı butik otel konseptiyle hizmet verecek yapı, hem konaklama hem de gastronomi alanında Bitlis turizmine katkı sunacak" dedi.

GEÇMİŞTE HASTANE OLARAK DA KULLANILDI

Yaklaşık 200 yıllık konağın Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde farklı amaçlarla kullanıldığını, bir dönem hastane olarak da hizmet verdiğini anlatan Prof. Dr. Elmastaş, daha önce restorasyon çalışması başlatılan ancak tamamlanamayan yapıyı aslına uygun şekilde restore ettiklerini kaydetti. Bitlis’teki tarihi evlerin önemli bir bölümünün bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, "Her kış mevsiminin ardından birkaç tarihi evin daha yıkıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Üniversite olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın diğer tarihi evlere de örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

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Tarihi yapıların korunmasında ev sahiplerine de sorumluluk düştüğünü belirten Prof. Dr. Elmastaş, özellikle İstanbul ve diğer büyükşehirlere yerleşen Bitlislilere çağrıda bulunarak, "Üniversitenin, Belediyenin, Valiliğin veya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kentteki bütün tarihi evleri restore ederek turizme kazandırması mümkün değil. Bu nedenle hemşehrilerimizin evlerine sahip çıkmalarını, tarihi yapılarını restore ederek turizme kazandırmalarını istiyoruz" dedi.

GELENEKSEL MİMARİ ÖZELLİKLERİ KORUNUYOR

Restorasyonda Bitlis evlerinin geleneksel mimari özelliklerinin korunduğunu belirten Prof. Dr. Elmastaş, taşların birbirine geçirilmesiyle oluşturulan kemer sistemleri ve geleneksel yapı tekniklerinin aslına uygun uygulandığını söyledi. Konağın eski Bitlis evlerinin karakteristik özelliklerini yansıtacağını ifade eden Prof. Dr. Elmastaş, "Eski Bitlis konaklarının bütün karakteristik özelliklerini, hollerini ve yaşam alanlarını burada yaşatıyoruz. Ahmet Eren Konağı, Bitlis’in tarihi ev mimarisinin bir örneği, aynı zamanda bu mimarinin ve kültürel dokunun bir özeti olacak" diye konuştu.