Bitlis'teki taş evler ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Köyde doğa yürüyüşü yaparak doğa ile iç içe zaman geçiren katılımcılar, daha sonra taş evleri gezdi.

Muş Genç Adımlar Derneği ile Batman Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 35 kişilik grup, Uzuntaş köyünü ziyaret etti.

İlçeye bağlı köyde taş ve ahşap yapılardan oluşan, mimari dokusunu koruyarak günümüze ulaşmayı başaran taş evler, sonbaharda da fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

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