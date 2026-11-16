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        Bitlis'te yabancı uyruklu 2 yolcunun midesinden 1 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Bitlis'te yabancı uyruklu 2 yolcunun midesinden 1 kilo 100 gram uyuşturucu çıktı

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yol kontrolünde durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 2 yolcunun midelerinden toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına alıp hastaneye götürdü. Şüphelilerin hastanede çekilen röntgeninde, midelerinde 113 parça halinde toplam 1 kilo 100 gram eroin ve metamfetamin tespit edildi. Midelerindeki uyuşturucuyu doğal yollarla çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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