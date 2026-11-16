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        Bitlis'te midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde midelerinde ve bağırsaklarında 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:15 Güncelleme:
        Bitlis'te midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde midelerinde ve bağırsaklarında 1 kilo 130 gram uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Hastaneye götürülen zanlıların röntgen ve tomografilerinde midelerinde ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

        Tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden ve bağırsaklarından 113 parça halinde 566 gram sentetik uyuşturucu, 564 gram eroin çıkarıldı.

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        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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