Bitlis'te midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

Hastaneye götürülen zanlıların röntgen ve tomografilerinde midelerinde ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

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