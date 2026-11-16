Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

        Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın yıl sonu olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Hizan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği meclis toplantısı yapıldı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın yıl sonu olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Mete Öztürk başkanlığında öğretmenevinde düzenlenen toplantıda köylerde yapılan yatırımlar, kış mevsiminde yapılacak karla mücadele çalışmaları ele alındı.

        Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ve gelecek yıl yapılması planlanan yatırım ve hizmetler de değerlendirildiği toplantıya, muhtarlar ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
        Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
        Bitlis'teki taş evler ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
        Bitlis'teki taş evler ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor
        Bitlis'te midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı u...
        Bitlis'te midelerinde ve bağırsaklarında uyuşturucu tespit edilen yabancı u...
        Bitlis'te yabancı uyruklu 2 yolcunun midesinden 1 kilo 100 gram uyuşturucu...
        Bitlis'te yabancı uyruklu 2 yolcunun midesinden 1 kilo 100 gram uyuşturucu...
        Bitlis'te yılkı atları doğaseverler tarafından görüntülendi
        Bitlis'te yılkı atları doğaseverler tarafından görüntülendi
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplanan doğasıyla ziyaretçilerini ağırl...
        Nemrut Kalderası Milli Parkı karla kaplanan doğasıyla ziyaretçilerini ağırl...