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        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzelendi

        Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde 25 çocuk sünnet ettirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:04 Güncelleme:
        Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzelendi

        Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde 25 çocuk sünnet ettirildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şölende sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, yunus ve trafik polisleri eşliğinde Başhan Camisi'ne götürüldü.

        Burada okunan duanın ardından Tatvan ilçesinde oyunlar oynayıp, etkinliklerle güzel zaman geçiren çocuklar, Van Gölü'nde tekne turuna çıkarıldı.


        Yemek ikramında da bulunulan programda pasta kesildi, çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.

        Şölene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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