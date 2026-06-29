Bitlis'te 25 çocuk için sünnet şöleni düzelendi

Bitlis'te Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen sünnet şöleninde 25 çocuk sünnet ettirildi.



Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, şölende sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, yunus ve trafik polisleri eşliğinde Başhan Camisi'ne götürüldü.



Burada okunan duanın ardından Tatvan ilçesinde oyunlar oynayıp, etkinliklerle güzel zaman geçiren çocuklar, Van Gölü'nde tekne turuna çıkarıldı.





Yemek ikramında da bulunulan programda pasta kesildi, çocuklara bisiklet ve hediyeler verildi.



Şölene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak katıldı.

