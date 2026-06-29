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        Bitlis'te derede akıntıya kapılan 3 kardeşten biri boğuldu, biri kayboldu

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kayran köyünün Köprü mezrasında dereye düşerek akıntıya kapılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Bitlis'te derede akıntıya kapılan 3 kardeşten biri boğuldu, biri kayboldu

        Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kayran köyünün Köprü mezrasında dereye düşerek akıntıya kapılan 3 kardeşten biri hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Köprü mezrasında yaşayan 11 yaşındaki Fatih, 12 yaşındaki Abdulaziz ve 13 yaşındaki Muhammed Enes Şeflek, mezranın yakınından geçen dereye düşerek akıntıya kapıldı.

        Çocukların suda çırpındığını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Su debisinin yüksek olduğu dereye giren baba Bakır Şeflek ve köylülerin sudan çıkardığı Fatih Şeflek, ambulansla hastaneye kaldırıldı, Muhammed​​​​​​​ Enes Şeflek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Suda kaybolan Abdulaziz Şeflek'in bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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