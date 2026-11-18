Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde kurulan kan bağışı aracında gönüllü olarak kan veren polisler, kampanyaya destek oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle "Bir Damla Kan, Bir Hayata Umut" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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