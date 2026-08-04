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        Bitlis'te Süphan Dağı eteklerinde buğday hasadı sürüyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerindeki verimli tarım arazilerinde buğday hasadı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Bitlis'te Süphan Dağı eteklerinde buğday hasadı sürüyor

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteklerindeki verimli tarım arazilerinde buğday hasadı sürüyor.

        Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Yolçatı köyünde devam eden hasat çalışmalarını inceleyerek biçerdöver kullandı, üreticilerle bir araya geldi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ile çiftçilerden hasat sürecine ilişkin bilgi alan Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın aylar süren emeğin ve alın terinin karşılığı olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın bir ülkenin bağımsızlığı ve geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

        "Tarım ve hayvancılık hiç şüphe yok ki bir milletin bağımsızlığının ve geleceğinin en önemli teminatıdır. Tarım ve hayvancılık stratejik bir sektördür. Teknolojide ne kadar ilerlerseniz ilerleyin, hangi hamleleri yaparsanız yapın, tarım ve hayvancılık olmadan bunların sürdürülebilir olması mümkün değildir. Bu nedenle tarım ve hayvancılığı stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kendi gıdasını üreten, toprağına sahip çıkan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu anlayışın en somut örneklerinden biri Bitlis'in verimli tarım arazileridir."

        Bitlis'in 1 milyon 424 bin 234 dekarlık tarım alanına sahip olduğunu aktaran Karakaya, "Adilcevaz ilçemiz ise 103 bin 800 dekarlık alanda gerçekleştirdiği 31 bin 344 tonluk buğday üretimiyle ilimizdeki toplam üretimin yaklaşık üçte birini karşılamaktadır." dedi.

        Yolçatı köyünde üretici Nihat Demirer'e ait tarlada hasada katıldıklarını dile getiren Karakaya, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

        Adilcevaz'da TMO'nun 6 depoda bugüne kadar 110 üreticiden yaklaşık 1400 ton buğday alımı gerçekleştirdiğini bildiren Karakaya, yıl sonuna kadar bu miktarın 4 bin tona, il genelindeki toplam alımın ise 30 bin tonun üzerine çıkmasının beklendiğini ifade etti.

        Çiftçilerin tarım ve hayvancılıktaki emeğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaya, "Yazın sıcağında, yağmurda ve kış şartlarında emek veren tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Tarım, hayvancılık ve gıda, insanlığın vazgeçilmez faaliyet alanlarıdır. Adilcevazlı üreticilerimizi tebrik ediyor, hasatlarının bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Hasat programına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, Ziraat Odası Başkanı Salih Uluğ, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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