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        Bitlis'te tekstil fabrikaları enerjisini güneşten karşılıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 7 tekstil firması, fabrikalarının çatısına kurdukları güneş enerjisi santralleri (GES) ile üretimde ihtiyaç duydukları elektriği kendileri üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Bitlis'te tekstil fabrikaları enerjisini güneşten karşılıyor

        ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 7 tekstil firması, fabrikalarının çatısına kurdukları güneş enerjisi santralleri (GES) ile üretimde ihtiyaç duydukları elektriği kendileri üretiyor.

        Artan enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla fabrikalarının çatısına GES kuran işletme sahipleri, fabrikalarının elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

        Elektrik giderlerini azaltarak tekstil üretimlerini güneş enerjisiyle gerçekleştiren tekstilciler, sağladıkları tasarrufu istihdama ve üretime yönlendiriyor.

        Fabrikalarında ürettikleri tekstil ürünlerini ihraç eden OSB'deki 7 işletme, fabrikaların çatısında kurdukları 4 bin 652 panelle toplam 2 bin 453 kilovatlık kurulu güce ulaşıyor.

        - "GES'ten ürettiğimiz enerjiyle üretiyoruz"

        Tekstil firması yetkilisi Cengiz Uçak, AA muhabirine, 2022'de GES kapsamında kurdukları panellerle fabrikanın elektriğini ürettiklerini söyledi.

        400 kilovatlık GES projesi kapsamında sahibi olduğu işletmenin çatısına 742 panel yerleştirdiklerini anlatan Uçak, "Kullandığımız bütün elektriği GES'ten karşılıyoruz. Aylık ortalama 22-23 bin kilovatsaatlik enerji tüketimimizi GES karşılıyor. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 80-100 bin lira arasında değişen elektrik faturası ödemiyoruz. Bunu panellerden üretilen elektrik karşılıyor. Bu çalışmayla yenilenebilir enerjiye destek olduk." diye konuştu.

        İhracata yönelik çalıştıklarını belirten Uçak, "160-200 kişi arasında istihdam sağlıyoruz. Aylık ortalama 150 bin parça üretim yapıyoruz. Yaklaşık 30 ülkeye ihraç ettiğimiz bu ürünlerin tamamını GES'ten ürettiğimiz enerjiyle üretiyoruz." dedi.

        Tekstil fabrikası sahibi Besim Demirkan da 1989'da göç ettiği İstanbul'da yaklaşık 32 yıl tekstil sektöründe çalıştığını belirtti.

        "Sonra ikinci fabrikamızı kurduk. Şimdi OSB'de İl Özel İdaresi tarafından teşvik kapsamında yapılan binadayız ve üretime burada devam ediyoruz. İhracat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu fabrikada üretime başladıktan sonra çatıya güneş enerjisi sistemi kurduk ve bütün üretimimizi güneş enerjisinden elde ediyoruz. Bu bize fazlasıyla da yetiyor. Bütün üretimimizi bu güneş paneliyle sağlıyoruz. Bölgemizde güneş enerjisi çok verimlidir."

        Fabrikada 350 kişinin çalıştığını vurgulayan Demirkan, "Üretimimizi güneş enerjisinden sağlıyoruz. Ayda 350 bin parça üretim yapıyoruz. Üretimimizin tamamını GES'ten elde ettiğimiz enerjiyle gerçekleştiriyoruz. Bu üretimimizi yaklaşık 15 ülkeye ihraç ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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