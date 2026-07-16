Doğu'da 4 ilde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programları düzenlendi

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler yapıldı.





Van'da Emniyet Kavşağı'nda başlatılan kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.



Beşyol Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.



Şehitler için Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne ilişkin konuşması ekrana yansıtıldı.



Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmayacağını söyledi.



Balcı, şunları kaydetti:



"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara karşı devletimizin ve devletimizin asıl sahibi milletimizin asla taviz vermeyeceğini ifade etmek istiyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi sokaklara ve meydanlara davet etmesi üzerine, minarelerden yankılanan selalar eşliğinde vatandaşlarımız tanklara ve mermilere karşı bedenlerini siper etmişlerdir. Vatanperver Vanlı hemşehrilerimiz, tüm ülkemizde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına kulak vererek Van'ımızda da kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına iradesine sahip çıkarak hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir."



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ve sporcular, Balcı'ya Türk bayrağı teslim etti. Balcı, farklı branşlarda şampiyonluk elde eden sporculara madalya takdim etti.



Kolordu Komutanlığı Bando Takımı'nın gösteri yaptığı programda şiirler okundu.



Programın sonunda camilerde sela okundu.



Programa Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, vali yardımcıları, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.



Zeve Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakan AFAD İl Müdürlüğü personeli de daha sonra AFAD yerleşkesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programına katıldı.



- Bitlis



Merkez Ersan Cami önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerin okunduğu programda konuşma yapan Vali Ahmet Karakaya, canı pahasına iradesine ve demokrasisine sahip çıkan milletin hain FETÖ darbe girişimine karşı eşsiz mücadele ve 15 Temmuz destanının tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.



15 Temmuz 2016 gecesi vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına yönelen hain darbe girişimine karşı büyük bir cesaret ve kararlılıkla mücadele eden milletin demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkararak tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Karakaya, "O gece meydanları dolduran milyonlarca kahramanımız millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını açıkça göstermiş, birlik ve beraberlik içinde yazılan bu destanlar Türk milletinin hafızasına daima yaşayacak eşsiz bir kahramanlık örneği olmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillerimize de aktarmak, gençlerimize demokrasinin, bağımsızlığın ve milli birlik şuurunun önemini anlatmaktır." dedi.



Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise başta 15 Temmuz olmak üzere şehitleri rahmetle ve minnetle andı, gazilere de sağlık, mutluluk ve huzur diledi.



Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşması ve 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler katılımcılara izletildi.



Vali Karakaya, programa katılan şehit ailesine ve gaziye plaket ve Türk bayrağı verdi.



Program kapsamında düzenlenen sancak koşusunu tamamlayan sporcular, Vali Karakaya'ya sancak takdim etti.



Selanın okunmasıyla son bulan programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Başsavcı Vekili Abdulaziz Uncu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, vatandaşlar katıldı.



- Muş



Kent Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin akıllardan silinmeyeceğini söyledi.



Milletin tarih boyunca birçok ihanetleri bertaraf ettiğini dile getiren Çakır, şöyle konuştu:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde milyonlar, hiç tereddüt göstermeden meydanlara koşmuş, canını ortaya koyarak yalnızca demokrasisini değil, devletini, bayrağını, ezanını ve bağımsızlığını da korumuştur. O gece milletimiz bütün dünyaya şu gerçeği bir kez daha ilan etmiştir, bu millet esareti kabul etmez, bu millet vesayete boyun eğmez."



Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası camilerde sela okunmasıyla sona eren programa, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, vali yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.



- Hakkari



Valilik önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un sadece hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir tarih olmadığını, aynı zamanda milli iradenin hiçbir vesayet odağına teslim edilemeyeceğinin bütün dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Taşyapan, "O karanlık gecede devletimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan hain kalkışma karşısında aziz milletimiz kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olmuş, canı pahasına vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıkmıştır. O gece sergilenen kararlı duruş, milletimizin bağımsızlığına ve hürriyetine olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü göstergelerinden biri olarak tarihe geçmiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin konuşmasının dinletildiği programda, etkinlikler kapsamında düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcuların taşıdığı bayrak Taşyapan'a takdim edildi.



Şiirlerin okunduğu, gölge oyunun sahnelendiği ve müzik dinletisinin sunulduğu program, İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un dua etmesi ve çorba ikramıyla son buldu.



Programa, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, vali yardımcıları, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Tatlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker, polis, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

