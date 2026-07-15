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        Hizan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Hizan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda, Kaymakam Mete Öztürk, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

        Şehitler için duaların edildiği programa, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Sancar Aydın, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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