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        Hizan'da şehitlik ziyaret edildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Hizan'da şehitlik ziyaret edildi

        Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi.

        Kaymakam Mete Öztürk, beraberindekilerle şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

        Öztürk, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

        Programa Belediye Başkanı Yahya Şam, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.



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