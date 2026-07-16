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        Tatvan'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Tatvan'da 15 Temmuz anma programı düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

        İlçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin püskürtülmesi olmadığını belirterek, "15 Temmuz'da milletin gösterdiği direniş, Çanakkale ruhunun, Kuva-yi Milliye şuurunun ve Malazgirt inancının bu topraklarda hala taptaze ve diri yaşadığının en büyük kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

        Program, camilerden sela okunmasının ardından sona erdi.

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