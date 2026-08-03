Bitlis'te trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Balaban memleketine uğurlandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban, memleketi Manisa'ya uğurlandı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Balaban, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Balaban için Tatvan Devlet Hastanesi'nde uğurlama programı düzenlendi. Törende Balaban'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda dualar eşliğinde cenaze aracına konularak memleketi Manisa'ya uğurlandı. Uğurlama programına katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Balaban'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Programa, Tatvan 10. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Sertaç Özkal, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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