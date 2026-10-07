Bitlis'te uzaktan kumandalı su altı aracı eğitimi verildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) tarafından öğrencilere "Mokro-Rov Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı Eğitimi" verildi.

ASAD tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle "Geleceğim Van Gölü'nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı başladı.

Van Gölü sahilindeki yüzme havuzunda düzenlenen uygulamalı eğitime Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 18 öğrenci katıldı.

Eğitimde öğrencilere su altı teknolojilerinin tanıtımı, su altı robotlarının kullanımı ve kullanım alanları, uzaktan kumandalı insansız su altı aracı sistemlerinin çalışma prensipleri, endüstriyel dalış ve su altı solunum sistemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

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Su altı teknolojileri alanında uzman Prof. Dr. Salih Murat Egi, basın mensuplarına, geleceğin su altı pilotlarını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Egi, şunları kaydetti:

"Bugün burada geleceğin su altı pilotlarını yetiştiriyoruz. Bu eğitim Van Gölü kıyısında 15 gün sürecek. 14-18 yaş aralığındaki gençlerimize burada kurs veriyoruz. Bu gençlerimiz kurs sonunda hem su altı araçlarını kullanmayı öğrenecek, hem de robotlarla su altı araştırmaları yaparak kendilerini bu alanda geliştirecekler."

ASAD üyesi ve proje koordinatörü Arya Biçen ise "Gençlerimiz burada insansız su altı araçlarının kullanımını ve bakımını öğreniyor. Bu proje aslında bir kariyer rotasıdır. Havuzdaki uygulamalı eğitimlerimize ileriki süreçte Van Gölü'nde ve Nemrut Krater Gölü'nde devam edeceğiz. Proje kapsamında ayrıca endüstriyel dalgıçlık eğitimini de vereceğiz." diye konuştu.

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Kursa katılan öğrencilerden Abdulsamet Kaya da "Bu fırsatı bize sunan kurumlara ve derneklere teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün su altı araştırmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Projenin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum." dedi.