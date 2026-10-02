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        Hizan Kaymakamı Öztürk köyleri ziyaret etti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Esenler, Derince ve Kalkanlı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:41 Güncelleme:
        Hizan Kaymakamı Öztürk köyleri ziyaret etti

        Bitlis'in Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, Esenler, Derince ve Kalkanlı köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

        Köy ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Öztürk, Kalkanlı Köyü İlkokulu'nda incelemelerde bulundu.

        Nurs Grup köy yolunda devam eden yol genişletme ve yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Öztürk, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaret ve incelemelerde Öztürk'e İlçe Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları eşlik etti.

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