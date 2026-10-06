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        Bitlis'te yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor

        Bitlis Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Bitlis'te yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor

        Bitlis Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Gazibey ve İnönü mahallelerinde sıcak asfalt serimi tamamlandı.

        Asfalt çalışmalarının ardından yol çizgileri yapıldı.

        Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent genelinde yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların program dahilinde sürdüğünü belirtti.

        Asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Tanğlay, "Hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması için kentimizin her noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan hizmetlerin mahallelerimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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