Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kış mevsiminin çetin geçtiği bölgede köy okullarında eğitim gören öğrenciler için atkı örüyor.

Tatvan'da faaliyet gösteren Gönül Köprüsü ekibi tarafından başlatılan "Çocukları Üşütmeyelim: Köy Okulları İçin Atkı Projesi" kapsamında yaklaşık 50 gönüllü kadın, ilçedeki bir kafede bir araya gelerek çocuklar için atkı örüyor. Dayanışma ve yardımlaşma örneği sergileyen kadınlar, ilmek ilmek ördükleri atkılarla ilk etapta 160 öğrencinin kış aylarında soğuktan korunmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Çocuklarımızı bir nebze de olsa ısıtmak istiyoruz"

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Gönül Köprüsü ekibi bünyesinde 5 yıldır gönüllü olarak faaliyet yürüttüklerini belirten Zeynep Karakurt, "Projemize yaklaşık 50 kadın katılıyor. İlk etapta 160 öğrencinin eğitim gördüğü bir köy okuluna ulaşmayı hedefliyoruz. Her hafta bir araya gelmemizin amacı, çocuklarımızın tamamına yetecek sayıda atkı örerek bunları kendilerine ulaştırmak. Bu çetin kış günlerinde çocuklarımızı bir nebze de olsa ısıtmak istiyoruz" dedi.

Projenin gönüllülerin ve hayırsever vatandaşların destekleriyle yürütüldüğünü ifade eden Karakurt, atkıların yapımında kullanılan iplerin de bu desteklerle temin edildiğini söyledi.

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Gönüllülerden Merve Öztürk ise çocuklar için atkı örmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, etkinlik sayesinde hem dayanışma içerisinde olduklarını hem de keyifli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

"Bir ilmek de sen ör, çocuklarımız üşümesin"

Daha önce de köy okullarındaki öğrencilere mont, bot ve oyuncak yardımında bulunduklarını belirten gönüllülerden Sibel Kardoğan, bölgede kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle atkı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kardoğan, "Bir ilmek de sen ör, çocuklarımız üşümesin" diyerek vatandaşları projeye destek vermeye davet etti.

Gönüllü kadınlar, her hafta düzenleyecekleri buluşmalarla atkı örmeye devam ederek daha fazla köy çocuğuna ulaşmayı hedefliyor.