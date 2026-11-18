Hizan'da vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı
Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlara 5 bin ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.
Giriş: 18.11.2026 - 16:17 Güncelleme:
Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlara 5 bin ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.
Fidan dağıtımı dolayısıyla Orman İşletme Şefliğinde program düzenlendi.
Etkinlikte dağıtılan fidanlarla ilçedeki yeşil alanların artırılması hedefleniyor.
Programa Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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