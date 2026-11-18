Programa Kaymakam Mete Öztürk, Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Orhan Durmaz ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde vatandaşlara 5 bin ceviz ve çam fidanı dağıtıldı.

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