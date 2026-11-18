Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan ve sabun yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı malzeme yola saçıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaza, TatvanVan D300 kara yolu Koyluca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İran plakalı Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki tır, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Polat (42) yönetimindeki Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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