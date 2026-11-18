BİTLİS’in Tatvan ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR’a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.

Kaza, Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü yakınlarında meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, şampuan ve sıvı sabun gibi kişisel temizlik ürünlerinin üretiminde kullanılan Sodyum Lauril Eter Sülfat (SLES) yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaydı. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsü TIR'a çarptı. Kazada otobüsteki 13 kişi yaralandı. TIR'ın taşıdığı maddenin bir kısmı yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.