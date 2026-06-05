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        Tatvan'da bisiklet etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Tatvan'da bisiklet etkinliği düzenlendi

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.

        Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Tatvan sahilinde gerçekleştirildi.

        Dernek üyeleri, bisiklet tutkunları ve sporcuların katıldığı etkinlikte, İşletme Mahallesi'nde başlayan bisiklet turu yaklaşık 7 kilometrelik sahil güzergahında devam etti.

        Katılımcılar, pedal çevirerek hem temiz çevreye dikkat çekti hem de sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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