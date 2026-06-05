Tatvan'da bisiklet etkinliği düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Çevre Haftası ve Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet etkinliği düzenlendi.
Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Tatvan sahilinde gerçekleştirildi.
Dernek üyeleri, bisiklet tutkunları ve sporcuların katıldığı etkinlikte, İşletme Mahallesi'nde başlayan bisiklet turu yaklaşık 7 kilometrelik sahil güzergahında devam etti.
Katılımcılar, pedal çevirerek hem temiz çevreye dikkat çekti hem de sağlıklı yaşamın önemine vurgu yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.