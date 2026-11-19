Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) ile Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) yönetimleri, Tatvan’da yürütülen "Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 1418 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası" projesine medya desteği sağlayan gazetecilerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tatvan Kaymakamlığı, Akdeniz Üniversitesi, Bitlis AFAD İl Müdürlüğü ve Bitlis Gazeteciler Cemiyetinin (BİGACEM) teknik katkı sağladığı proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, gençlerin MicroROV ve su altı robotlarıyla yaptığı uygulamalar ile Van Gölü’nde yürütülen saha çalışmalarının kamuoyuna ulaştırılmasına katkı sunan basın mensuplarına teşekkür etmek ve projenin devamına yönelik istişarelerde bulunmak amacıyla bir program düzenlendi. Gerçekleştirilen buluşmada, projenin bugüne kadar yürütülen faaliyetleri değerlendirilerek önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Van Gölü’nün su altı zenginliklerinin araştırılması, gençlerin su altı teknolojileri alanında desteklenmesi ve elde edilen çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunularak ASAD ve BİGACEM arasındaki iş birliğinin geliştirilerek sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

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Programda konuşan ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, projenin tanıtımına katkı sunan gazetecilere teşekkür ederek bilimsel çalışmaların toplumla buluşmasında medyanın önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Su altı araştırmaları ve teknolojilerinin bilimsel araştırmalardan çevre korumaya, kültürel mirasın belgelenmesinden yeni meslek alanlarının gelişmesine kadar geniş bir çalışma sahası sunduğunu ifade eden Aygün, bu çalışmaların özellikle gençlere tanıtılmasında basının desteğinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Okay ise ASAD ile BİGACEM arasında gerçekleştirilen iş birliğinin yerel basının yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda bilimsel, çevresel ve toplumsal projelerin gelişimine katkı sunan önemli bir paydaş olduğunu gösterdiğini söyledi. Su altı teknolojilerinin medya açısından da önemli bir çalışma ve haber alanı oluşturduğuna dikkat çeken Okay, MicroROV gibi teknolojilerin daha önce görüntülenmesi ve araştırılması güç olan su altı alanlarının belgelenmesine imkân sağladığını belirtti. Bu teknolojilerin Van Gölü'nün ekolojik yapısının, su altı kültürel mirasının ve doğal zenginliklerinin tanıtılması açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Okay, BİGACEM olarak bilim, teknoloji, çevre ve eğitim odaklı projelerde kurumlar arası iş birliklerini önemsediklerini kaydetti.

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Programın sonunda, projeye medya desteği sunan gazetecilere teşekkür belgeleri ASAD Proje Koordinatörü Dr. Arya Biçen tarafından takdim edildi.

Öte yandan, proje sürecine katkı sunan kurum ve kuruluşlara yönelik teşekkür ziyaretleri kapsamında ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek projeye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.