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        Anadolu Otoyolu'nda tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorseye çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ankara istikametinde seyreden A.K. idaresindeki 41 NJ 550 plakalı tırın dorsesi, Üçüncü Viyadük üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle çekiciden ayrıldı. Kontrolden çıkan dorse, bir süre geri doğru savrularak otoyolun orta şeridinde durdu.

        Bu sırada aynı yönde ilerleyen M.Z. yönetimindeki 34 BEF 793 plakalı otomobil dorseye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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