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        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 20:35 Güncelleme:
        Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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