Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bolu Dağı Tüneli viyadükler mevkisi İstanbul istikametinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.
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