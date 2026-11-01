Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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