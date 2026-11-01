Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar yoğunluğu

BOLU’da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı. Ağaçların yapraklarının sonbaharda renk değiştirdiği park, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarıyla oluşan manzarasıyla halkın ilgi odağı oldu.

Çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı'nda sonbahar mevsimi boyunca ağaçların yapraklarının renk değiştirmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Aileleriyle parka gelenler, göl çevresinde yürüyüş ve piknik yaptı. Güzel manzaranın keyfini çıkaran ziyaretçiler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Parka gelen Hatice Cemre Öztürk, sonbaharda Gölcük'ün ayrı güzelliğe büründüğünü belirterek, "Mezuniyet fotoğrafı çekimi için buraya geldik. Şu an keyifli ve güzel anlar geçiriyoruz. Hepinizi Gölcük’e bekliyoruz. Bence Bolu’nun mevsimi sonbahar ve kış. Burası da Türkiye’nin en güzel doğa harikalarından biri. Sonbahar burada çok güzel geçiyor. Tam fotoğraf çekimi havası var. Anı biriktirmek, sevdiklerinizle güzel anlar yaşamak için en iyi rota Gölcük olabilir" dedi.