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        Bolu'da yaralı bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Bolu'da halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Bolu'da yaralı bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

        Bolu'da halsiz ve yaralı halde bulunan tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Merkez ilçeye bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde yaralı ve halsiz halde bir tilki bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye giden ekipler, tilkiyi alarak müdürlüğe götürdü. Tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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