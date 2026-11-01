Bolu'da yaralı bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Bölgeye giden ekipler, tilkiyi alarak müdürlüğe götürdü. Tedavi ve bakımının ardından sağlığına kavuşan tilki, görevliler tarafından doğal ortamına bırakıldı.

Merkez ilçeye bağlı Oğulduruk köyü mevkisinde yaralı ve halsiz halde bir tilki bulunduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.

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