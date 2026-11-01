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        Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor

        Bolu'nun önemli doğa turizmi merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar manzaraları eşliğinde misafirlerini ağırlıyor

        Bolu'nun önemli doğa turizmi merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine yakın konumuyla yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'ndaki ağaçların yaprakları, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına büründü.

        Gölün çevresindeki yürüyüş yollarında gezintiye çıkan ziyaretçiler, sonbahar manzarası eşliğinde fotoğraf çekti.

        Tabiat parkında oluşan sonbahar manzaraları havadan da görüntülendi.

        Ailesiyle Gölcük'e gelen Hatice Cemre Öztürk, gazetecilere, mezuniyet fotoğrafı çekimi için bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.

        Aslen Sivaslı olduğunu ancak ailesiyle Yeniçağa'da yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Buraya mezuniyet fotoğrafı çekimi için geldik. Şu an keyifli ve güzel anlar geçiriyoruz. Hepinizi Gölcük'e bekliyoruz. Bence Bolu'nun mevsimi sonbahar ve kış. Burası da Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri. Sonbahar burada çok güzel geçiyor. Tam fotoğraf çekimi havası var. Sevdiklerinizle güzel zaman geçirmek için bence sonbaharın en iyi rotası Gölcük olabilir." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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