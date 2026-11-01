Bolu'da D-100 kara yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

BOLU'da D-100 kara yolunda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. M.P. yönetimindeki 81 DM 722 plakalı otomobil, S.G.Y. idaresindeki 14 ADM 730 plakalı otomobil ve S.R.Ç. yönetimindeki 14 AR 936 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.