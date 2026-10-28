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        Bolu Dağı Tüneli'nde tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Bolu Dağı Tüneli'nde tıra çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı.

        Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.A. idaresindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli'nde H.T. yönetimindeki 91 AR 983 yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan babası M.A. yaralandı.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bu arada yaralı baba, kurtarma çalışması sırasında araçta sıkışan oğlunun yanında durdu, acı çeken oğlunu teselli ederek ekiplere destek verdi.

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        Yaralılar, sağlık görevlilerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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